«الإمارات العالمي للاعتماد» يناقش خططه المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد أول اجتماع له بدبي بتشكيله الجديد برئاسة داوود الهاجري، رئيس مجلس الإدارة، واستعرض أثناء الاجتماع الخطة المستقبلية التي سيتم المضي بها لتحقيق كل من البعدين الوطني والدولي بما يتماشى مع أهداف تأسيس المركز.

وأكد داوود الهاجري أن أهداف المركز وضعت لتنسجم مع الأجندة الوطنية ولتحقيق الريادة العالمية ولتعزيز مكانة إمارة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي والعالمي، وتمكين صناع القرار في ضمان استدامة تطوير البنية التحتية، بما للمركز من دور كبير في المرحلة المقبلة، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتجارة والمنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود ليصبح المركز بصمة في عالم الاعتماد، حيث سيعمل جاهداً وبمعاونة أعضاء مجلس إدارة المركز على القيام بذلك.

اختصاص

وتم عرض أهداف المركز واختصاصاته، والاعترافات والعضويات الدولية التي حصدها خلال السنوات الماضية من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة، والتي تشمل جمعيات وجهات منح شهادات الحلال ومختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات.

كما تم عرض جزء خاص بتخصصات وأعداد هذه الجهات، والذي تجاوز 836 جهة في أكثر من 35 دولة على مستوى العالم، إضافة إلى تنظيم برامج تدريب لجهات تقييم المُطابقة على مستوى منطقة الخليج العربي والمنطقة من خلال برنامج أكاديمية الحلال، أحد مبادرات دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.

أعضاء

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد يتألف من 10 أعضاء، إضافة إلى رئيس المجلس مدير عام بلدية دبي المهندس داوود عبد الرحمن الهاجري، وهم حسب المرسوم رقم (2) لسنة 2020 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، الدكتور هـلال حميـد ساعـد الكـعبـي، نائباً للرئيس، وعبد الله أحمد آل صالح، والشيخ الدكتور ماجـد سلطان القاسمي، والدكتور يـوسف سعيد السعدي، والدكتور مـروان مـحمد الملا، وعـبد الله محمد العـور، ووليـد عبد المـلك أهلي، وعتيـق جمعة فـرج، وشيمـاء محمد الطنيـجي، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد أمينة أحمد محمد.