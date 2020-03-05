«زايد الخيرية» تستقبل طلبات منحة الحج لعام 2020

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التسجيل لمنحة المؤسسة لأداء فريضة الحج الموسم المقبل (2020-1441) في إطار برنامج زايد للحج.

وأشارت إلى أن الراغب في التسجيل لأداء فريضة الحج، على نفقة المؤسسة، لابد وأن يكون من مواطني الدولة، ولم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل، وألا يقل عمره عن 40 عاماً، وأن يكون من ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى توافر المقدرة الصحية والبدنية لأداء المناسك.

مراحل

وبينت المؤسسة أن مراحل التسجيل تتضمن خطوتين أولهما التسجيل عن طريق التطبيق الإلكتروني الذكي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والذي تم إطلاقه الأحد 1 مارس، وحتى 19 من الشهر ذاته، والحصول على رقم مرجعي. وأوضحت أن المرحلة الثانية تكون بعد حصول المتقدم على الرقم المرجعي من الأوقاف، ويتم فيها تسجيل المتقدم لطلب منحة حج عن طريق موقع المؤسسة الإلكتروني أو تطبيقها.

1000 حاج

وأوضح حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام المؤسسة: «أن المؤسسة تقوم بإيفاد 1000 حاج سنوياً، منهم 600 حاج من الداخل و400 من خارج الدولة من ذوي الدخل المحدود بالتعاون مع سفارات دولة الإمارات في جميع أنحاء العالم».