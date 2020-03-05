«كهرباء دبي» تحصل على الآيزو في «رعاية المتعاملين»

المصدر: دبي ـ البيان

حصل مركز رعاية المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة الجودة العالمية آيزو (2017-18295) الخاصة بإدارة مراكز رعاية المتعاملين، لدوره المهم في تحسين مفاهيم وأساليب العمل وإحداث نقلة نوعية في كيفية تقديم خدماته لجميع المتعاملين على مدار الساعة.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل الهيئة الحافل بالنجاحات، ويؤكد جهودها الدؤوبة والمتواصلة لتطوير أفضل الممارسات في مراكز الاتصال، بما يمكنها من تطوير عملياتها لإثراء تجربة المعنيين وتحقيق سعادتهم.

تميز

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق التميز في جميع مجالات عملنا، وقد قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في مجال استمرارية الأعمال وسعادة المعنيين، حيث جاءت في المركز الأول في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2019 بنسبة 90.1% مما يدفعنا للاستمرار في التميز والعطاء ويحفزنا على العمل المتواصل لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وتعتمد الهيئة على الابتكار وأحدث التقنيات لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، ولا تتوانى عن بذل كافة الجهود اللازمة لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم وفق رؤية واضحة وخطط وبرامج مستدامة للمساهمة في وصول دولة الإمارات لأن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات في العام 2071».

إمدادات

وأضاف معاليه: في «عام الاستعداد للخمسين»، نكثف مساعينا لمواصلة ضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء والمياه لجميع سكان دبي وتأمين احتياجاتهم من الطاقة والمياه على مدار الساعة، والرد على استفسارات كافة المعنيين والاستجابة لمتطلباتهم، ونحرص على وضع ملاحظاتهم التطويرية موضع التطبيق الفعلي بما يسهم في تحقيق تطلعاتهم.

منظومة متكاملة

وأكد المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، أن الهيئة تتبنى منظومة اتصال متكاملة وتستخدم أحدث التقنيات الذكية والإحلالية والحلول التكنولوجية المتطورة لتحقيق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.

وتطبق الهيئة أعلى معايير التواصل بين موظفي مركز رعاية المتعاملين ومختلف المعنيين بما في ذلك المستهلكون وبناة المشاريع.

ثقة المتعاملين

ونوه كذلك إلى جهودهم البناءة لكسب ثقة المتعاملين والتي أثمرت عن فوز الهيئة بخمس جوائز مرموقة ضمن الجوائز السنوية لمراكز اتصال الشرق الأوسط 2019 التي تنظمها مؤسسة شركة إنسايتس لمراكز الاتصال في الشرق الأوسط.

وإضافة إلى مراكز إسعاد المتعاملين ومركز رعاية المتعاملين ومراكز المستقبل لإسعاد المتعاملين، توفر الهيئة «رمّاس»، الموظف الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، وتطبيقها الذكي عبر منصتي «آي. أو. إس» و«أندرويد»، وكذلك على حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة إلى أنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصة مساعد جوجل، والروبوتات، ومنصة «واتساب بزنس» حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية في الدولة توثق حسابها عبر هذه المنصة.