10 مراكز وقفية أنشأتها «آل مكتوم الخيرية» في كوسوفو

المصدر: كوسوفو ــ ناصر المنصوري

أكد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، أن الهيئة مستمرة في تقديم المساعدات التي يحتاجها شعب كوسوفو، مشيراً إلى أن عدد المشاريع الإسلامية والخيرية التي أنشأتها الهيئة في كوسوفو، وصل إلى 10 مراكز وقف للمشيخة الإسلامية، ستسهم في خدمة الأهالي بالأمور التعليمية والمعيشية والدينية، كما ستخدم شريحة كبيرة من المسلمين من أبناء المنطقة.

وقال لـ «البيان»: لم تتوقف جهود الهيئة في كوسوفو، عند مجرد بناء وإنشاء المراكز الوقفية، بل تسعى الهيئة حالياً لتوفير دخل خاص لهذه المراكز الوقفية العشرة، عبر تأجير أجزاء من مبنى الوقف، ليعود ريعه لدعم الأعمال الخيرية والإنسانية.

وكان وفد من الهيئة، برئاسة ميرزا الصايغ، قد زار مؤخراً جمهورية كوسوفو، حيث دشّن مركزي وقف للمشيخة الإسلامية في مدينتي كامنيتسا وكاشتانيك في جمهورية كوسوفو، بعد أن تم الانتهاء من بنائهما مطلع العام الجاري، ليصل إجمالي المراكز التي تم بناؤها من قبل الهيئة، إلى 10 مراكز وقفية.

وذكر الصايغ أن الهيئة أقامت مشروعاً للخياطة، يتيح للنساء المعوزات، توفير دخل يدر عليهن ربحاً يخفف عنهن أعباء المعيشة.

من جانبه، أشاد مفتي كوسوفو، نعيم ترنافا، بجهود دولة الإمارات في تقديم الدعم المستمر للبلاد، والذي بدأ بعملية إعادة الإعمار بعد الحرب، واستمر مع هيئة آل مكتوم الخيرية، وغيرها من المؤسسات.