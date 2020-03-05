سلطان بن أحمد: الشفافية من أفضل الطرق لحل الإشكاليات

المصدر: الشارقة - وام

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالدولة طبقت في عملها أساسيات الاتصال الحكومي والشفافية والسرعة في التبليغ عن الحالات المصابة بـ«فيروس كورونا» وكيفية الوقاية منه، إلى جانب كيفية التعامل مع المرضى، ما أسهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهدافها على الصعيد الصحي.

وأضاف: «تعلّمنا أن الشفافية والوصول إلى الآخرين قبل أن يصلوا إليك من أفضل الطرق لحل الإشكاليات التي قد تواجهها مؤسساتنا الحكومية».

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «إن المنتدى يسترشد بصفة سنوية بالكلمة الافتتاحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لإصدار توصيات تثري المنظومة الحكومية، ويتم الاستفادة منها في السنوات القادمة، وتطبيقها بعد اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي بالإمارة».

وأشار إلى أن المنتدى هذا العام سلط الضوء على 4 محاور بدلاً من التركيز على محور واحد، وشملت ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة والتكنولوجيا بوصفه ممكّناً للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة والرفاه الفردي والمجتمعي، بهدف تحقيق أكبر قدر من التفاعل مع الجمهور، وتوفير أقصى فائدة ممكنة من الموضوعات والقضايا التي يتبناها، موضحاً أن الخبرات التي يملكها العالم لا تقتصر على الاتصال الحكومي فحسب، بل تشمل تخصصات أخرى.