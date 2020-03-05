مسؤولون يستعرضون تجارب مؤسساتهم في الاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

عُقدت، على هامش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، جلسة تحت عنوان «حديث الاتصال الحكومي»، حضرها الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

وشارك في الجلسة كل من اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وندى عسكر النقبي، المديرة العامة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إذ استعرضوا خلالها تجاربهم في قطاع الاتصال الحكومي، وقدرة مؤسساتهم على بناء شراكات حقيقية مع الجمهور، بما يسهم في تنمية المجتمع ونهوضه، وعلاقة مؤسساتهم بوسائل الإعلام بمختلف أنواعها.

مجلة الشرطي

واستعرض اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، قنوات ووسائل الاتصال التي تستخدمها القيادة العامة لشرطة الشارقة، لافتاً إلى دور الإعلام في تعزيز العمل الأمني والمروري، من خلال إيجاد علاقة مميزة مع وسائل الإعلام التي تتواصل مع جميع أفراد المجتمع، وتؤدي دوراً مهماً في إيصال رسائل الشرطة التوعوية، وتعمل في الوقت ذاته على إيصال صوت الجمهور ومقترحاته، ما أسهم في تخفيض معدل الحوادث المرورية المميتة ومعدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، مشيراً إلى أن التوجه المستقبلي لدور الاتصال الحكومي 2020 سيكون من خلال نشر الأخبار الأمنية والحملات التوعوية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع وسائل إعلامية رائدة، وتكثيف التوعية المباشرة مع الجاليات غير الناطقة بالعربية.

ومن جهته، أشار الدكتور خالد المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، إلى أن «شمس» حرصت منذ انطلاقها على تحقيق إضافة نوعية للمجتمع الإعلامي في الشارقة والدولة والمنطقة، عبر تقديم خدمات ذات جودة عالية حسب احتياجات المجتمع، والإسهام في إسعاد الجمهور والتفاعل مع القضايا العالمية، مبيناً أن رؤية الهيئة وأهدافها تتمثل في تطوير القطاع السياحي في الإمارة، والحرص على استدامة موارده.

ومن جانبها، قالت ندى عسكر النقبي، المديرة العامة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «إن المؤسسة تحرص على إبراز دور المرأة الإماراتية الرياضية في شتّى المحافل، والارتقاء به، والوصول إلى المنافسات الإقليمية والعالمية».

وبدوره، تحدث مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، عن تجربة «شروق» في التواصل مع الإعلام على مدى 11 عاماً، لافتاً إلى أن الإعلام أصبح جزءاً من الهيئة، يستفيد من المعلومة ويتفاعل معها.