ثاني الزيودي: الإمارات تمتلك تجربة رائدة في الاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - وام

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك تجربة ثرية في الاتصال الحكومي أضحت اليوم نموذجاً يحتذى به عربياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك انطلاقاً من الإيمان بدوره المهم كركيزة أساسية من ركائز تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات والمرآة التي تعكس تطور الأمم وتقدمها».

وقال معاليه في تصريحات على هامش فعاليات الدورة الـ9 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة: «إن المنتدى أصبح اليوم منصة عالمية رائدة تثري مشهد الاتصال الحكومي في العالم، وتجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين والمفكرين والخبراء من 16 دولة عربية وأجنبية، لطرح المبادرات والأفكار الخلاقة التي تسهم في تعزيز نمو واستدامة هذا القطاع المهم».

وأكد أهمية محاور المنتدى التي تشمل تعزيز استخدام وتوظيف التقنيات الحديثة في تحقيق المستهدفات المستقبلية للدول، وزيادة الاعتماد على الابتكار في إيجاد حلول للتحديات كافة التي تواجه المجتمع وبالأخص التحديات البيئية.

تأثير

وأشار إلى أن النسخة الحالية من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تؤكد أهمية الاتصال الحكومي كأداة تنموية مؤثرة تسهم بشكل كبير في زيادة الوعي بالسلوكيات المستدامة الواجب اتباعها.