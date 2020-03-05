وفد من «إسعاف دبي» يزور مريضاً

المصدر: (دبي - البيان)

زار فريق عمل من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تمثلها شعبة إدارة إسعاد المتعاملين، بحضور الطاقم الإسعافي، مريضاً تعرض لسكتة قلبية وتم نقله إلى مستشفى راشد، بهدف الاطمئنان عليه ورفع معنوياته والتواصل مع ذويه، بما يحقق أهداف المؤسسة الاستراتيجية في إسعاد المتعاملين، وقد ضم الوفد لينا الملا، اختصاصية سعادة المتعاملين، وإسماعيل العمادي، من شعبة إدارة الشراكة، والمسعف نادر محمد.من ناحيته، ثمّن المريض اهتمام المؤسسة بمتعامليها، مشيداً بسرعة الاستجابة له ودور الكوادر الإسعافية في إنقاذ حياته.