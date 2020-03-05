القطامي يوجّه بمضاعفة الجهود وتحسين رحلة المرضى

المصدر: دبي ـ البيان

تفقد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، أول من أمس، المشاريع التطويرية لعدد من الأقسام الطبية بمستشفى دبي، والهادفة إلى تحسين رحلة المريض داخل المستشفى وتقديم خدمات متميزة لتحقيق الاستجابة القصوى لاحتياجات المرضى المتزايدة من الخدمات الصحية.

واستهل معاليه جولته التفقدية بزيارة قسم الطوارئ الذي يستقبل أكثر من 120 ألف حالة مرضية سنوياً، حيث استمع إلى شرح مفصل من الكوادر الطبية العاملة حول رحلة المريض، والخدمات المتعددة التي يقدمها القسم وأنواع وآلية تصنيف الحالات المرضية، والاستجابة السريعة للتعامل معها، وفق أفضل البروتوكولات والممارسات العالمية.

كما تفقد معاليه مشروع تطوير القسم الذي تم الانتهاء من مرحلته الأولى والتي تشمل تطوير غرف الإنعاش والعزل وغرف علاج المرضى، وغرف الاستقبال والانتظار، ومدخل استقبال المرضى المحولين عن طريق إسعاف دبي، بينما سيتم الانتهاء من المراحل الأخرى في القريب العاجل.

تطوير

كما تفقد معاليه الأعمال التطويرية لقسم العناية المركزة الجراحية في المستشفى الذي تم زيادة طاقته الاستيعابية من 9 إلى 14 سريراً، وزيادة عدد غرف العزل، وتزويده بأحدث التقنيات والتجهيزات والحلول الذكية المتماشية مع التطورات العالمية في هذا المجال، حيث استمع معاليه من الدكتورة مريم الريسي المديرة التنفيذية لمستشفى دبي حول الخدمات المتعددة التي يقدمها القسم في مجال الجراحة الحرجة، وجراحة القلب المفتوح، وأهمية هذه التوسعة التي ستساهم بشكل فاعل في تخفيف الضغط وإتاحة الفرصة للأطباء لخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى ممن تتراوح أعدادهم السنوية بين 400 ـ 500 مريض يتلقون أفضل الخدمات العلاجية وفقاً لأفضل البروتوكولات والممارسات العالمية في هذا المجال.

ووجه معالي القطامي بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع التطويرية في المستشفى وأهمية المتابعة المستمرة لكافة مراحل الإنجاز لضمان الانتهاء منها في الوقت الزمني المحدد لها، وتسهيل رحلة المرضى والمتعاملين وتقديم أفضل الخدمات لتحقيق رضا وسعادة المراجعين.

مواقف

بعد ذلك تفقد معاليه مشروع المواقف الجديدة للمركبات الذي تم إنجازه خلال فترة وجيزة بسعة 916 موقفاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى والمتعاملين من هذه الخدمة، حيث وجه معاليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح هذه المواقف أمام موظفي ومراجعي المستشفى خلال الأسبوع الجاري.

وثمن معاليه جهود كافة العاملين في المستشفى ودورهم الملموس في تعزيز السمعة والمكانة العالمية التي وصلت إليها هيئة الصحة بدبي، داعياً الجميع إلى مضاعفة الجهود ومواكبة التطورات والتحولات المتسارعة التي تشهدها الهيئة في كافة المسارات والتي تتطلب سرعة العمل والإنجاز للإيفاء بالتزامات الهيئة مع المتعاملين ومسؤولياتها تجاه أفراد المجتمع.