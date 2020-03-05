«حمدان الطبية» تبدأ تلقي الترشيحات

المصدر: (دبي - البيان )

أعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، عن فتح باب استقبال الترشيحات للدورة الحادية عشرة، حيث يتم التقديم من جميع أنحاء العالم للجوائز العالمية، وجوائز العالم العربي من الدول العربية، وجوائز الإمارات وخاصة من مستشفيات القطاع العام لجائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي بالدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العلمية لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في مقر الجائزة بدبي، بعد انضمام كوكبة من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي للجان الفرعية العلمية لتقييم واختيار الفائزين بالجوائز.

ويترأس اللجنة الفرعية الدكتور جمال الصالح، مدير الشؤون الطبية ورئيس قسم أمراض الروماتيزم في مستشفى دبي، وتعمل اللجنة الفرعية مباشرة تحت إشراف اللجنة العلمية الرئيسية برئاسة الدكتور يوسف محمد عبد الرزاق أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة، بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الجائزة قد اختارت الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، موضوعاً للدورة الحادية عشرة بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية.