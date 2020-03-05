71 ألف مشاركة في استبانة جودة الحياة بأبوظبي 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة تنمية المجتمع عن استقطاب أكثر عن 71262 مشاركاً في الدورة الثانية من «استبانة جودة الحياة - أبوظبي 2019»، والتي أطلقتها الدائرة في الربع الأخير من العام الماضي، وشارك في الاستبانة أكثر من 31680 من مواطني الإمارة، بينما شارك أكثر من 39582 من المقيمين، وشهدت هذه الدورة زيادة نسبتها 55% مقارنة بالدورة الأولى للاستبانة عام 2018.

وجرى تطوير وإضافة مؤشرات وموضوعات تفصيلية رئيسية للاستبانة شملت 14 من المؤشرات المجتمعية استناداً إلى الإسكان، والدخل والثروة، والوظائف، والتوازن بين العمل والحياة الشخصية الخاصة، والصحة، والتعليم، والأمن والسلامة، والروابط الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية، والبيئة، والقيم الثقافية، والخدمة المجتمعية، والوصول للمعلومات، والرفاهية الذاتية.

مؤشرات

وتسعى الاستبانة إلى قياس مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى قطاع الخدمات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، ورصد جودة الحياة والارتقاء بها بكافة أبعادها، واستعراض المسائل الاجتماعية ذات الأهمية المرتبطة بتدخل صانعي السياسات، وقياس مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع تجاه بعض المسائل الاجتماعية، وتفهم رغبات المجتمع فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية.

وتكمن أهمية الاستبانة كونها واحدة من أهم المسوح على مستوى أبوظبي، والهادفة إلى الوقوف على جودة الحياة ومستوى الرفاهية التي يحظى بها المجتمع، وإحدى الآليات الهادفة إلى التعرف باستمرار على كافة التحديات التي تواجه المجتمع، والوصول إلى حلولٍ مستدامة وناجحة، ومساهمتها في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وفق أطرٍ علمية واضحة ومدروسة.