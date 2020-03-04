أبوظبي .. توصية بتأجيل جميع الأنشطة والفعاليات الصحية لمدة 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أوصى مركز أبو ظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة ـ أبو ظبي بتأجيل جميع الأنشطة والفعاليات الصحية لمدة 3 أشهر.

وقال المركز أنه في اطار الحرص على المصلحة العامة والمعطيات العلمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» نوصي بتأجيل جميع الأنشطة والفعاليات الصحية المزمع عقدها خلال الأشهر الثلاثة القادمة «مارس، أبريل، مايو» وذلك حرصا على سلامة الجميع وكإجراء احترازي لمنع اي تجمعات تماشيا معتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وذكر المركز في تعميم لكافة مزودي الرعاية الصحية أن هذه التوصية جاءت بالتزامن مع إعلان المزيد من الدول عن اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد ومع تزايد اعداد الحالات المكتشفة في العديد من دول العالم وفي المنطقة، خاصة بعد قيام منظمة الصحة العالميةبرفع تقييم خطر حدوث وباء عالمي بسبب فيروس كورونا المستجد إلى عالي الخطورة.

وفي نفس السياق، أكد مركز أبو ظبي للصحة العامة أنه تزامنا مع إعلان المزيد من الدول عن اكتشاف اصابات بفيروس كورونا المستجد، ومع تزايد الحالات المكتشفة في العديد من الدول حول العالم وفي المنطقة، قامت منظمة الصحة العالمية برفع تقييم خطر حدوث وباء عالمي بسبب فيروس كورونا الجديد إلى « عالي الخطورة».

وأشار المركز في تعميم أمس لجميع منشآت الرعاية الصحية، إلى أنه بناء على ذلك فقد تم تحديث تعريف الحالة للتقصي الوبائي للإصابة بفيروس كورونا المستجد ليشمل:المرضى المصابون بالتهاب تنفسي حاد (بغض النظر عن شدة الإصابة) ممن ينطبق عليهم اي مما يلي خلال الـ 14 يوما السابقة لظهور الأعراض: الاتصال/ التعامل المباشر (عن قرب) مع حالة مؤكدة أو ذات اشتباه عال بالاصابة بفيروس كورونا الجديد أو التواجد في دولة أو منطقة يوجد فيها انتقال محلي للمرض.

وأكد مركز أبو ظبي للصحة العامة على جميع المنشآت الصحية على الاستعداد للتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» المشتبه فيها أو المؤكدة مع ضرورة التأكد من تدريب الموظفين وتزويدهم بالقدرات لتمكنهم من تحديد وعزل المرضى المشتبه بهم على الفور والإبلاغ عن الحالة لمركز أبو ظبي للصحة العامة من خلال نظام التبليغ الاليكتروني، وكذلك مراقبة موظفي الرعاية الصحية الذين قد تعرضوا لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد أو لديهم تاريخ سفر للدول التي سجلت إصابات محلية.

كما شدد المركز على أهمية أخذ الاحتياطات القياسية والاتصال والوقاية من العدوى المنقولة بالهواء مع المرضى المؤكدة أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكذلك جمع عينة واحدة من الجهاز التنفسي السفلي لأولئك المرضى الذين يعانون من أعراض الجهاز التنفسي السفلي أما بالنسبة للمرضى الذين لا يعانون من أعراض الجهاز التنفسي السفلي أو جمع العينات غير ممكنا، يجب جمع عينة واحدة من البلعوم الأنفي وارسالها إلى المختبر المرجعي في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وكذلك إعادة الفحص على عينة جديدة وذلك في الجالات المتدهورة صحيا أو عند وجود اشتباه عالي بالاصابة بناء على بيانات التقصي الوبائي.