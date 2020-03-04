خليفة بن زايد يصدر قانوناً بإنشاء مركز أبوظبي للغة العربية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً بإنشاء مركز أبوظبي للغة العربية، يتبع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتشمل اختصاصات المركز وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة للنهوض باللغة العربية، ورفعها للدائرة للإقرار تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي. كما يقوم المركز باقتراح التشريعات اللازمة لتمكين اللغة العربية وتعزيز استخدامها في مختلف المخاطبات والأعمال الرسمية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويجري المركز، من ضمن اختصاصاته، مراجعة دورية منتظمة للمناهج والنظم التعليمية الخاصة باللغة العربية في المؤسسات التعليمية بهدف تطويرها ووضع المعايير العلمية المتعلقة بذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.