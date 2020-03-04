وفاة طفل في حادث دهس بكلباء

المصدر: كلباء - عائشة الكعبي

توفي طفل في الرابعة من عمره، إثر تعرضه لحادث دهس وقع أمام منزله مساء الامس بمنطقة مغيدر في مدينة كلباء من قبل سيارة مسرعة كانت تقودها إحدى السيدات، بينما كان الطفل يلعب خارج المنزل.

حيث تلقت غرفة العمليات بمركز شرطة كلباء الشامل بلاغاً بوقوع الحادث من مستشفى مدينة كلباء عند الخامسة من مساء أمس الثلاثاء، وعلى الفور انتقلت دورية الشرطة إلى المستشفى للتحقيق حول ملابسات وقوع الحادث، وتبين أن الطفل قد تعرض للدهس عندما كان يلعب خارج منزله بمنطقة مغيدر، بينما كانت قائدة مركبة تقود مركبتها داخل الحي السكني، حيث تسبب عدم الانتباه والتركيز أثناء القيادة في وقوع الحادث، وقام والد الطفل بنقله إلى مستشفى كلباء إلا أنه فارق الحياة بعد دقائق من وصوله للمستشفى.

وطالبت القيادة العامة لشرطة الشارقة أولياء الأمور بضرورة مراقبة أطفالهم وعدم الانشغال عنهم سواء كانوا داخل المنزل أو خارجه، وعدم ترك صغار السن بمفردهم في الشوارع والأماكن العامة تفادياً لتعرضهم للحوادث والأذى.

وأعربت شرطة الشارقة عن أسفها لوقوع الحادث مشددة على سائقي المركبات بضرورة التركيز والانتباه أثناء القيادة والالتزام بحدود السرعة المقررة على الطريق خاصة أثناء وجودهم داخل المناطق والأحياء السكنية والطرق الداخلية حفاظًا على حياتهم وسلامتهم ، وحياة وسلامة الإخرين على الطرق.