بالفيديو..تعرف على خطوات "التعلم عن بعد"

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أرسلت وزارة التربية والتعليم فيديو توضيحيا لطلبة المدارس للدخول والتسجيل في موقع الوزارة يوضح الخطوات التي يمكن ان يتبعها الطالب لتسهل عملية الولوج فى النظام والتمكن من الدراسة ضمن مبادرة " التعلم عن بعد".

وبدورها ارسلت ادارات المدارس الحكومية الفيديو إلى أولياء الأمور ليكونوا على اطلاع بكيفية دخول وتسجيل ابنائهم في النظام، وذلك بعد أن تم اخضاع الطلبة لتدريب مكثف في مدارسهم اليوم.