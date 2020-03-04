محمد بن زايد: رعايا الدول الشقيقة الذين تم إجلاؤهم من الصين سيحظون برعاية شاملة في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في تويتر: "تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم، نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني."