"شرطة الفجيرة" تحصل على شهادتي الآيزو في الابتكار والسعادة الوظيفية

المصدر: الفجيرة-البيان

في إنجاز جديد يعزز تميز القيادة العامة لشرطة الفجيرة وريادتها العالمية في مختلف مجالات عملها، حصلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على شهادة الآيزو العالمية ( 56002:2019 ) في إدارة الابتكار لتكون بذلك أحدى أوائل المؤسسات الشرطية في العالم كما حصلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على شهادة المواصفة القياسية الإماراتية للسعادة والإيجابية الوظيفية ( UAE.S.5025:2018 ) لتصبح بذلك من أوائل المؤسسات الاتحادية التي تحصل على الشهادة من قبل هيئة لويدز ريجستر البريطانية التي تعد من أهم المؤسسات العالمية المتخصصة في التدقيق النظم الإدارية وإصدار الشهادات والمصادقة عليها وفقا لمعايير منظمة الآيزو الدولية.

حيث تسلم الشهادة سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، بحضور السيد أيمن كتيلي مدير تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند في هيئة لويدز ريجستر البريطانية.

وأعرب سعادة القائد العام عن سعادته بحصول القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن هذا الإنجاز، الأمر الذي يعزز مكانة القيادة العامة في مصاف المؤسسات الشرطية الأكثر تميزا وابتكارا على مستوى العالم، ويؤكد دورها الفعال في دعم مسيرة الابتكار في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن حصول القيادة العامة على هاتين الشهادتين يؤكد التزام القيادة العامة وحرصها الدائم على التميز والريادة في تطبيق أفضل المعايير العالمية في الأداء بما يساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون مؤسسة رائدة عالميا مستدامة ومبتكرة ومثالا يحتذى به على مستوى العالم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي .