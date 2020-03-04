عبد الرحمن فلكناز: تحفيز قدرات الإمارات

المصدر: (دبي- البيان)

أكد عبد الرحمن فلكناز رئيس مجموعة «فلك القابضة» في دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تنشيط وتحفيز الاقتصاد المحلي خلال المرحلة المقبلة جاءت في وقتها المناسب، كونها تستهدف إنعاش مقومات الاقتصاد المحلي وتحفيز إمكاناته وقدراته التي يمتلكها بالشكل الأفضل وبالمستوى المطلوب الذي يليق بها وبما تحتله من مكانة اقتصادية مرموقة جعلته يستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي الاستثمار في المنطقة.

وذكر فلكناز أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ومجلس الوزراء الموقر حريصون على إيجاد الحلول المحفزة التي تضمن قوة الوضع الاقتصادي في الدولة وصلابته من خلال إصدار قوانين جديدة تخدم القطاع بأكمله وتسهم في الوقت ذاته في تعزيز ثقة الشركات العالمية في الدولة.