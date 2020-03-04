تسهيل الوصول إلى مواقع بريد الإمارات

اعتمد بريد الإمارات منصة رقمية لإدارة وتحديد المواقع تتيح الجمع بين مواقع مكتب بريد الإمارات وتوفيرها على مجموعة كبيرة من المنصات الرقمية المتصلة بالإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، مثل خرائط جوجل ومحرك بحث جوجل و«أوكي جوجل»، وخرائط آبل و«سيري» وخرائط «هير» و«موقع فيسبوك وخرائط «توم توم» وتطبيقات «واتس أب»و«وي تشات»و «فور سكوير» و«تو جي آي أس» وخرائط «تي إتش تي سي» و«إنستغرام» و«تيليغرام» و«فاكتشوال» و«وات ثري ووردز» و«كريم» و«أوبر»، وغيرها من المنصات الرقمية المتنوعة.

ويأتي هذا الإجراء لضمان تمكين جميع المتعاملين من التعرف على أقرب موقع لبريد الإمارات.

د ويلتزم بريد الإمارات بتقديم الخدمات البريدية الأساسية للمقيمين في الدولة وملايين الزوار الذين يتوافدون إلى الإمارات سنوياً وفق أعلى المستويات وبما يضمن إسعاد جميع المتعاملين وتلبية تطلعاتهم.

ومن هذا المنطلق، يحرص بريد الإمارات على ضمان عثور المقيمين أو الزوار على موقع كل مكتب من مكاتبه بسهولة تامة عند البحث عبر أي منصة رقمية.

وقال بيتر سومرز الرئيس التنفيذي لبريد الإمارات: «لم تعد الخريطة الأساسية الموجودة على الموقع الإلكتروني كافية اليوم.

وفي يناير 2020، أشارت بيانات دليل جوجل للأعمال أن فروعنا الـ101 جرى استعراضها على خرائط جوجل أكثر من 9 ملايين مرة، بالإضافة إلى ذلك ورد إلينا أكثر من 20000 مكالمة هاتفية إلى الفروع وسجلنا أكثر من 140000 عملية نقر لتحديد الموقع لمختلف فروع بريد الإمارات خلال الشهر نفسه».