المصدر: (دبي - مرفت عبد الحميد)

شارك 100 من طلبة جامعة الفلاح بدبي ولفيف من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وموظفي جمارك دبي في مسيرة للتوعية بحقوق الملكية الفكرية نظمتها الجامعة بالتعاون مع جمارك دبي في منطقة ستي ووك، تحت شعار «بالإمارات الحقوق محفوظة»، وذلك ضمن حملة الجامعة للتوعية بحقوق الملكية الفكرية وللتأكيد على أهمية حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العملي أو الأدبي أو الفني، سواء لأفراد أو مؤسسات وشركات.

وقال الدكتور عبد الحفيظ بلعربي رئيس الجامعة: إن الابتكارات الجديدة في كافة مجالات الملكية الفكرية تؤدي إلى تقدم البشرية ونهضتها، وتوفير الحماية القانونية للابتكارات الجديدة تدفع إلى الإنفاق على ابتكارات أخرى بسهولة، منوها بأن ثقافة الحفاظ على الملكية الفكرية تحتاج إلى سنوات لتتغير.