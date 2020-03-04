سلطان القاسمي ورئيس «أمريكية القاهرة» يبحثان تبادل الخبرات

المصدر: الشارقة - البيان

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة أمس في دارة الدكتور سلطان القاسمي فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بضيف الشارقة والوفد المرافق له متمنياً لهم طيب الإقامة، وتبادل سموه مع فرانسيس ريتشاردوني الأحاديث الجانبية حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث صاحب السمو رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة مع رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة جملة من الموضوعات العلمية المهمة والتي تساهم في تطوير العملية الأكاديمية والبحثية للجامعتين وتبادل الخبرات في ما بينهما.

وتطرق اللقاء للحديث حول أهم المنجزات الثقافية والتعليمية لإمارة الشارقة من خلال تقدم جامعاتها وكلياتها في التصنيفات العالمية وتحقيق إنجازات متنوعة في برامجها الأكاديمية والبحوث العلمية المتخصصة.

من جانبه أشاد فرانسيس ريتشاردوني بالتطور الكبير الذي تشهده الجامعة الأمريكية في الشارقة بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي يدعم كافة الجهود الثقافية والتعليمية على المستوى المحلي والدولي. وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة هدية تذكارية إلى صاحب السمو حاكم الشارقة تقديراً لاستضافته ودعمه الدائم للجهود العلمية.