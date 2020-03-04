حاكم الشارقة يفتتح أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي يعقد في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة 64 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين ونخبة من الخبراء يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية يقدمون 57 فعالية متنوعة بين جلسات حوارية وخطابات ملهمة وورش عمل وجلسات عصف ذهني ومنصات تفاعلية.

وتتناول النسخة التاسعة من المنتدى التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على مدى يومين، أربعة محاور تشمل ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات والاتصال عبر الثقافة والرفاه الفردي والمجتمعي.

ويتحدث في افتتاح أعمال اليوم الأول من المنتدى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي في كلمة مسجلة، والدكتور طلال أبو غزالة المؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، والرئيس خوان سانتوس رئيس جمهورية كولومبيا (2010 - 2018) الحائز جائزة نوبل للسلام للعام 2016.

في حين يستهل أعمال اليوم الثاني طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وميشال جان الحاكم العام والقائد الأعلى للقوات المسلحة الكندية (2005 - 2010) الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية (2015 - 2019)، ومعتز مشعل استراتيجي تطوير حياة وأعمال وكاتب ومتحدث دولي.

طموحات

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام: مع انطلاقة كل دورة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي نكون قد اجتزنا مرحلة هامة في مسيرة بناء منظومة اتصال حكومي متطورة بمفاهيمها وثقافتها وأدواتها ونتائجها تستجيب لخصوصية الثقافة العربية وتدعم طموحات وأحلام شعوبنا، وتعزز علاقتهم بمؤسساتهم الرسمية.

وأضاف: لقد تمكنت الشارقة من خلال تنظيمها للمنتدى من تعزيز دورها الريادي على مستوى المنطقة في إطلاق ورعاية المبادرات التنموية التي لها أهمية البالغة في رفعة وتطور المجتمعات وفي تحقيق مساعي التنمية والتقدم والازدهار، ورسخت مكانتها قائدةً لتجربة الاتصال الحكومي وراعية لتطورها.

وأكد أن المنتدى يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حول أهمية تطوير وعي الأفراد والمؤسسات على حد سواء وتمكينهم من الأدوات التي تضمن لهم مكانة متقدمة على ساحة الرأي العالمي تليق بالثقافة العربية التي أثرت بمنجزاتها ثقافات العالم أجمع.

تواصل

من جانبه، قال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة - الذي يشارك في أعمال المنتدى -: يشكل الاتصال الحكومي جوهر عملنا في دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة، حيث تكمن مهمتنا الأساسية في التواصل مع الجمهور والجهات والمؤسسات على مستوى العالم لبحث سبل التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها لتحقيق الفائدة للطرفين.

وأشار إلى أن أسلوب الاتصال بما فيه اللغة والرسائل والأدوات وطريقة طرح القضايا وتبيان العوامل المشتركة بين الأمم والشعوب تشكل في مجملها عوامل مهمة في الوصول إلى الغايات وهو ما يؤكد أهمية دور المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدراتها على التواصل.

وأضاف الشيخ فاهم القاسمي: من خلال مشاركتنا سنقدم تجربتنا في الدائرة، كما سنسلط الضوء على منجزاتها وسنستمع لتجارب غيرنا لنطور من قدراتنا في عملية الاتصال فهذه عملية لا نهاية ولا حدود للمعرفة فيها تتطور وتتغير باستمرار وتتأثر بالمستجدات المتسارعة على الساحة المحلية والإقليمية، مما يؤكد أهمية مواكبة آخر العلوم والنظريات المتصلة بها.

مسيرة ناجحة

وأكد طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يجسد مسيرة ناجحة وتجربة مميزة لجهود إمارة الشارقة في توفير منصة عالمية تجمع المعنيين والمختصين بتطوير قطاع الاتصال الحكومي والتباحث حول التحديات الحالية والمتوقعة وسبل تجاوزها.

وأشار إلى أن أجندة المنتدى تتناول العديد من الطروحات والنقاشات والمبادرات والفعاليات الجديدة التي تواكب أهدافه وتطلعاته في إبراز أهمية الاتصال باعتباره ضرورة إنسانية لتحقيق تواصل أمثل بين الحكومة والجمهور وبين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع.. مشدداً على سعي المنتدى بأن يكون هذا التوصل وفق قواعد مهنية ومعايير واضحة وشفافة.

وقال علاي إن الدعم المتواصل الذي يحظى به المنتدى من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه للنهوض بقطاع الاتصال الحكومي والعاملين فيه على جميع المستويات المحلية والعربية والعالمية انعكست على استمرارية المنتدى في مواصلة أهدافه وتحقيق العديد من الإنجازات المتميزة التي تدعم منظومة الاتصال الحكومي بشكل عام واستقطاب كبار المسؤولين الحكوميين والمفكرين والخبراء في مجال الاتصال الحكومي.