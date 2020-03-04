مجلس الوزراء: نتعامل مع كورونا بكل جدية وشفافية وبأفضل الممارسات الدولية

المصدر: أبوظبي ــ وام

اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته، أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على آخر المستجدات والإجراءات الاحترازية لحماية المجتمع من فيروس كورونا.

وأثنى المجلس على الجهود التي تقوم بها الجهات الصحية والهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مؤكداً أن الإمارات تتعامل بكل جدية وشفافية مع المخاطر التي يمثلها الفيروس، حيث يتم التعامل مع هذا الموضوع وفقاً لأفضل الممارسات الصحية المعتمدة دولياً، ويتم التواصل بشكل مستمر مع الشركاء في المنطقة والعالم.

وشدد المجلس على أن جميع هذه الإجراءات هي إجراءات احترازية تهدف إلى سلامة المواطنين والمقيمين والزوار، مؤكداً أن ممارسة الحياة الاعتيادية بشكل طبيعي في كافة القطاعات بالدولة ستستمر دون أي انقطاع أو تغيير على أن تتم مراجعة التوصيات خلال الأيام المقبلة متى استدعت الحاجة وحسب توصيات المختصين.

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