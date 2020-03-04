شرطة أبوظبي تكرّم محمد الزفين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كرم اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، تقديراً لجهوده في تأهيل ضباط وضباط صف من مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ضمن برنامج متخصص بأكاديمية شرطة دبي لإعداد خبراء دوليين بحوادث السير، تم بموجبه الحصول على شهادة الاعتماد الدولي في مجال إعادة بناء الحادث المروري «ACTAR».

حضر التكريم العميد خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد أحمد عبد الله الشحي نائب مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد سعيد محمد الكعبي نائب مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات.