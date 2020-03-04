إطلاق تطبيق ذكي في مجال البحث والإنقاذ

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أطلق المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني أمس تطبيق الهاتف الذكي الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مجال البحث والإنقاذ.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول للمؤسسات العاملة في مجال البحث والإنقاذ الذي ينظمه المركز ويستمر على مدار يومين تحت شعار «استشراف مستقبل البحث والإنقاذ في عصر الذكاء الاصطناعي» بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين والشركات المتخصصة في مجال البحث والإنقاذ.

ثقافة التميز

وقال ستيفن توماجان المدير العام للمركز الوطني للبحث والإنقاذ في الكلمة الافتتاحية، يأتي تنظيم المؤتمر والمعرض المصاحب بمناسبة عام الاستعداد للخمسين، حيث يعمل المركز برؤية طموحة لاستشراف المستقبل وترسخ ثقافة التميز.

وأشار إلى أن الإمارات استطاعت خلال العقود الخمسة الماضية أن تنال إعجاب العالم وتقديره واحترامه من خلال الإنجازات الكبيرة التي كان ركنها الأساسي قيادة استثمرت في بناء الإنسان وسخرت كل الجهود لتمكينه، وأبناء وطن تكاتفوا والتفوا حول قيادتهم وعملوا بجد وعزيمة في رسم صورة حضارية مشرقة للدولة عالمياً.

وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه، وتشكل مخرجاته عنواناً جديداً لمستقبل صناعة إدارة البحث والإنقاذ على مستوى العالم.

تطبيق الهاتف

وقالت حور سعيد بو شبص مديرة مشروع تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالمركز الوطني للبحث والإنقاذ: أن التطبيق يسهل عملية التنسيق بين المركز والأفراد، حيث يتم طلب خدمة الإنقاذ من خلال الهاتف ويتم إدخال البيانات الشخصية والموقع الذي يرغب في التوجه إليه خاصة بالمناطق النائية كالجبال والمناطق الصحراوية، كما يتم تحديد التوقيت والتاريخ وإدخال بيانات المرافقين.