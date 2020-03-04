بحث تعزيز التعاون بين شرطة دبي والمطارات

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بول غريفث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بحضور العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، والعميد حمودة العامري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، ومن جانب مطارات دبي ماجد سلطان الجوكر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية، وهوزيه أوير، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والعمليات، وعيسى الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات المباني، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

تواصل

أكد اللواء المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل مع مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية، بما يحقق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تدعو بشكل مستمر إلى العمل التكاملي بين مختلف الجهات، لتحقيق الأهداف التي تصب في تحقيق رؤى وتطلعات دولة الإمارات، ونحن في شرطة دبي نسعى دائماً لتعزيز العمل والتعاون المشترك مع كافة الجهات.

تثمين

ومن جانبه ثمن بول غريفث الشراكة المثمرة بين القيادة العامة لشرطة دبي ومطارات دبي، مشيراً إلى أن العلاقة القوية التي تربطنا مع شرطة دبي تمكننا من تسخير جميع الموارد المتوفرة في مطارات دبي في تعزيز سلامة وأمن عملائنا إلى جانب تقديم الرعاية والخدمة المميزة لهم.

وفي ختام اللقاء أهدى معالي اللواء المري درعاً تذكارية لبول غريفث بمناسبة زيارته للقيادة العامة لشرطة دبي.