شرطة الشارقة تحذّر من «النصب الإلكتروني»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع إدارات التحريات والمباحث الجنائية، والشرطة المجتمعية، ومراكز الشرطة الشاملة، ومديرية المناطق الخارجية بشرطة الشارقة حملة توعوية تحت شعار «لنحذر من النصب الإلكتروني»، اعتباراً من أمس وتستمر لمدة شهر، والتي تسعى من خلالها إلى الحد من بعض الظواهر السلبية كالابتزاز الإلكتروني، والرسائل النصية الوهمية، لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور حول ظواهر النصب الإلكتروني، والعمل بشكل دؤوب لتوعية أفراد المجتمع، وخاصة أبناءنا الطلاب بالكليات والمدارس بالمخاطر الناجمة عن تلك الظواهر السلبية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شرطة الشارقة، والتي تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.