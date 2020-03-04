محمد الشرقي يستقبل ضابطاً حصل على سيف الشرف من «خليفة بن زايد الجوية»

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أمس، الملازم الطيار سرور محمد سعيد الزحمي، الحائز سيف الشرف والمركز الأول في مجموع العلامات من كلية خليفة بن زايد الجوية.

وقدّم سموه التهنئة للزحمي على تفوقه ونيله سيف الشرف من كلية خليفة بن زايد الجوية، متمنياً له التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهود والمثابرة لأداء واجباته ومهامه العملية بكل كفاءة واقتدار إلى جانب إخوانه من حماة الوطن. كما استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور عبد الله السويجي، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في الفجيرة.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على الخطط المستقبلية لكليات التقنية العليا في الإمارة، إضافة إلى شرح مفصل لإطلاق الجيل الرابع للكليات الذي يتمحور حول تخريج رواد أعمال قادة للمستقبل يتمتعون بمهارات تقنية عالية.

واستمع سموه من السويجي لخطة كليات التقنية العليا في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الصناعي الحكومي والخاص في الإمارة، علاوة على استعراض مكرمة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتخصيص قطعة أرض لكليات التقنية في دبا الفجيرة.

ولي عهد الفجيرة يحضر حفل زفاف راشد تهلك

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس، حفل الزفاف الذي أقامه عبد الشكور حسين تهلك في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة إدريس محمد كرمستجي. وهنأ سموه العريس، متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

كما حضر الحفل سالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة. (أبوظبي - وام)