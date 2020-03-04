«تنفيذي الشارقة» يطّلع على «قانون الرعاية الاجتماعية»

المصدر: الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

واطلع المجلس على رد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، ووجّه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئةً لإصداره.

واعتمد المجلس التنفيذي إعفاء شركات الامتياز من رسوم تأجير 200 لوحة لكل شركة لمدة سنة ميلادية واحدة، بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليوناً و960 ألف درهم، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم قطاع مركبات الأجرة الذي يخدم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وأقرّ المجلس تعديلات المجلس الاستشاري حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، ووجّه برفع مشروع القانون لصاحب السمو حاكم الشارقة توطئةً لإصداره.

تراث

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد غداً ، وسيناقش فيها مشروع قانون التراث الثقافي في إمارة الشارقة.

وتم خلال الجلسة عرض عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة ومناقشة المقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.