ولي عهد أم القيوين يزور إدارة الدفاع المدني

المصدر: أم القيوين - وام

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أهمية الدور الذي تقوم به أجهزة الدفاع المدني في حماية الأرواح وممتلكات الناس، مثمناً الجهود المبذولة والإجراءات المتبعة والخدمات التي تقدم للجمهور في إدارة الدفاع المدني بأم القيوين.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، صباح أمس، يرافقه الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، بحضور العقيد سالم حمد بن حمضة، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، وعدد من ضباط وضباط صف إدارة الدفاع المدني بأم القيوين.

وأشاد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا بالاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع الدفاع المدني في الدولة من القيادة الرشيدة، مشيراً سموه إلى الجهود التي يبذلها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من أجل النهوض بمستوى وأداء أجهزة الدفاع المدني والمنتسبين إليها من ضباط وصف ضباط وأفراد، لتقديم أفضل الممارسات الميدانية والإدارية للجمهور، واعتماد مجموعة من التدابير الوقائية والقوانين التي تكفل تحقيق السلامة في المباني والمنشآت، للحد من الخسائر المحتلمة في الأرواح والممتلكات، وتوفير بيئة آمنة مستقرة تشجع على العمل والاستثمار.

وحث سمو ولي عهد أم القيوين العاملين بإدارة الدفاع المدني على بذل المزيد من الجهد والعمل المخلص، وتقديم يد المساعدة بالسرعة القصوى الممكنة في حال وقوع الحوادث والحرائق، بما يحافظ على سلامة الجمهور.