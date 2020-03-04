استعراض النظرة المستقبلية لوزارة الدفاع والجاهزية الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، والوكلاء المساعدون في وزارة الدفاع، صباح أمس، طلبة كلية الدفاع الوطني في مقر الكلية بأبوظبي، بحضور اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي، قائد الكلية.

وأشاد معاليه بكلية الدفاع الوطني التي تُعدّ صرحاً أكاديمياً رفيع المستوى يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية، ما يخدم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها القوات المسلحة والدولة.

وتم خلال اللقاء مع الطلبة استعراض عدة محاور رئيسة في الشؤون الدفاعية، ومنها النظرة المستقبلية لوزارة الدفاع والجاهزية الوطنية، وتمنّى معاليه لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية لكلية الدفاع الوطني التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف والرسالة العلمية للكلية التي تعمل على تطوير القدرات الوطنية في الدراسات الاستراتيجية والأمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع وأعضاء هيئة التوجيه والهيئة الإدارية في الكلية.