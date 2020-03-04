محمد بن زايد يبحث هاتفياً العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء اليونان

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة، أمس، خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات للارتقاء بها إلى آفاق أشمل ومستوى شراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.

وناقش سموه ورئيس وزراء اليونان، خلال الاتصال، عدداً من الملفات وتطورات القضايا في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين.. وشددا على ضرورة ترسيخ أسس السلام والتنمية والاستقرار الإقليمي والدولي، وإيجاد حلول سلمية للأزمات والقضايا التي تشهدها بعض دول المنطقة.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا أمس- خلال اتصال هاتفي - علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

واستعرض سموه وملك ماليزيا - خلال الاتصال - آخر التطورات والمستجدات على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.