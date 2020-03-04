وفد ياباني يطلع على أفضل ممارسات محاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل طارش عيد المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي، وفداً يابانياً برئاسة كودي كانكي، محامٍ في قسم الشؤون الدولية بأمانة الوزير ومكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل في اليابان، وهيروكازو ناغامي، رئيس قسم تخطيط السياسات وقسم الشؤون الدولية بأمانة الوزير، للاطلاع على أفضل الممارسات المتوافرة في محاكم دبي، والتعرف إلى خدمات رفع الدعاوى والأنظمة والقوانين والتكنولوجيا المستخدمة، في إطار التواصل والتكامل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وقدّم المدير العام لمحاكم دبي للوفد الزائر نبذة عن النظام القضائي في محاكم دبي، وأن المحاكم تتألف من 3 محاكم رئيسة، وهي الابتدائية والاستئناف والتمييز، كما أن الابتدائية تتفرع إلى 7 محاكم، وهي الابتدائية المدنية، والابتدائية التجارية، والابتدائية العمالية، والابتدائية العقارية، والابتدائية الجزائية، والأحوال الشخصية الابتدائية، والتنفيذ.