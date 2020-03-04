محمد بن زايد: مستعدون لدعم إيطاليا بمكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة أمس ــ خلال اتصال هاتفي ــ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سموه - خلال الاتصال - عن تضامن دولة الإمارات مع جمهورية إيطاليا الصديقة في مواجهة انتشار «فيروس كورونا».. مؤكداً استعداد الدولة للتعاون وتقديم مختلف أشكال الدعم لها والإسهام في جهود منع انتشار الفيروس ومكافحته.

وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من رئيس الوزراء الإيطالي على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية لاحتواء تفشي الفيروس ومكافحته.. وأعرب عن ثقته بقدرتها على مواجهة تحدي انتشار «فيروس كورونا» ونجاحها في اتخاذ التدابير اللازمة كافة والإجراءات التي تدعم جهود المجتمع الدولي في سرعة القضاء عليه.

وقدم سموه صادق تعازيه ومواساته إلى رئيس الوزراء والشعب الإيطالي الصديق في ضحايا «فيروس كورونا».. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ما أبداه من مشاعر تضامن طيبة تجاه بلاده والشعب الإيطالي خلال هذا الظرف والتحدي الذي يواجهه.. مؤكداً اعتزازه بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع إيطاليا ودولة الإمارات.