محمد هلال: تعزيز الثقة في الاقتصاد

المصدر: (دبي- البيان )

اعتبر محمد هلال الحزامي رئيس مجموعة «محمد هلال التجارية» في الدولة، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الموقر، أمس، بشان تنشيط وتحفيز عجلة الاقتصاد المحلي خلال المرحلة الراهنة جاءت في وقتها، كونها تستهدف بالأساس إنعاش الاقتصاد المحلي، والاستفادة من إمكانياته وقدراته المتاحة بالشكل الأفضل وبالمستوى الذي تعوّد عليه المستثمر المحلي والأجنبي طيلة السنوات الماضية، والذي ساهم في جعل دولة الإمارات بمفردها تستحوذ على أكثر من 40 % من إجمالي الاستثمار في المنطقة.

وأضاف هلال: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأعضاء مجلس الوزراء الموقر حريصون كل الحرص على صلابة الوضع الاقتصادي المحلي بسن قوانين جديدة تخدم القطاع بأكمله، وتساهم في الوقت ذاته في تعزيز ثقة الشركات العالمية في دولة الإمارات.