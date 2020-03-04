«نيابة دبي» تعزز الوعي بطرق الوقاية من الفيروس

المصدر: (دبي - البيان)

نظّمت النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، محاضرة توعوية لموظفيها عن «فيروس كورونا»، بهدف التعرف إلى الأوضاع الحالية وطرق الوقاية من المرض، وتأتي المحاضرة في إطار حرص نيابة دبي على سلامة وصحة موظفيها.

وتعرّف الجمهور على مخاطر الفيروس وطريقة تجنب العدوى، كما تعرفوا أيضاً على طريقة الفحص المتبعة، وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية.وتناولت المحاضرة أعراض الفيروس التي تبدأ مشابهة للإنفلونزا بسعال وارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وصداع، لتتطور الأعراض إلى التهاب رئوي حاد، ما يؤدي إلى تلف الحويصلات الهوائية وتورم أنسجة الرئة، وبالتالي الوفاة.

ونوهت هيئة الصحة في دبي بضرورة تجنب الممارسات التي تؤدي إلى انتقال وانتشار المرض، وهي مخالطة المصابين بالإنفلونزا، والتقاط رذاذ المصاب من خلال العطس والكحة وكذلك الأيدي الملوثة، كما حذرت من تداول الشائعات عن طرق العلاج والوقاية أو أعداد المصابين ونحوها، ودعت إلى أخذ المعلومات الموثقة من مصادرها، سواء من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو هيئة الصحة بدبي.