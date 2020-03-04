مستشفى رأس الخيمة يعزز التوعية حول الوقاية من «كورونا»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

واصل مستشفى رأس الخيمة حملة التوعية حول الوقاية من فيروس كورونا، التي أطلقها في الإمارة في فبراير الماضي، بغرض تثقيف الموظفين وتبديد المخاوف من الفيروس، وتسليط الضوء على الإجراءات الوقائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

واستفاد من الحملة حتى الآن نحو 2000 موظف في رأس الخيمة، من بينهم المديرون التنفيذيون والموظفون في مراكز التسوق والفنادق والبنوك وغيرها من المؤسسات، وانطلاقاً من التزام المستشفى بنشر الوعي حول نظافة اليدين بين العامة، تم توزيع مناديل مرطبة ومعقمات أيدٍ على جميع الموظفين. وقال الدكتور رضا صدّيقي، المدير التنفيذي في المستشفى: كشفت الحملة عن عدم كفاية المعلومات لدى الأشخاص بشكل عام حول هذا الفيروس وكيفية التعامل معه بالشكل الأنسب.