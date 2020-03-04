دوريات ساعد لتنفيذ الأحكام في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح)

دشنت محاكم رأس الخيمة و«ساعد» للأنظمة المرورية التابعة لوزارة الداخلية، أمس، دوريات ساعد لتنفيذ الأحكام القضائية، ومنح موظفي الخدمة صفة الضبطية القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاة، كمأمور تنفيذي للأحكام القضائية الصادرة من محاكم الإمارة.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، يأتي تدشين الخدمة الجديدة تنفيذاً لتوجيهات حكومة رأس الخيمة في ضمان سرعة إجراءات الفصل في أحكام التنفيذ.

وأوضح حسن عبد الله الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع عمليات ساعد للأنظمة المرورية، أن الخدمة أولى الشراكات الاستراتيجية مع الجهات القضائية متمثلة في محاكم رأس الخيمة.