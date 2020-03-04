وفد من مالاوي يبحث التعاون مع «أبوظبي للتنمية»

المصدر: أبوظبي - وام

التقى محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، وفداً رفيع المستوى من جمهورية مالاوي برئاسة رالف باتشالو جوما، وزير النقل والأشغال العامة، بحضور خليفة عبد الله القبيسي، نائب المدير العام للصندوق وعدد من المسؤولين.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين الصندوق ومالاوي والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في المجالات كافة، خاصة التنموية والاستثمارية، كما ناقش الجانبان المشاريع الإنمائية التي موّلها الصندوق في مالاوي ودوره التنموي في البلاد.

وقال محمد سيف السويدي: «تُعدّ زيارة الوفد المالاوي للصندوق فرصة للتشاور والتباحث حول تعزيز التعاون المستقبلي بين الصندوق وحكومة مالاوي، ودراسة إمكانية مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية الوطنية للحكومة، كما بحث الجانبان إمكانية تحفيز دور القطاع الخاص، من خلال تنفيذ استثمارات مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين».

تحفيز

وأشار إلى أن الصندوق منذ تأسيسه، عمل على تعزيز علاقاته بالعديد من الدول الأفريقية، إذ أسهم الصندوق من خلال أدواته التمويلية والاستثمارية المتنوعة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأفريقية المستفيدة من تمويلاته واستثماراته، وأفاد بأن إجمالي تمويلات واستثمارات الصندوق في القارة السمراء أسهم بشكل رئيس في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير الآلاف من فرص العمل، وتحسين المستوى المعيشي لملايين السكان في القارة الأفريقية.

ومن جانبه، عبّر رالف باتشالو جوما، وزير النقل والأشغال العامة في مالاوي، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية على ما يقدمانه من دعم وتمويلات تنموية لبلاده، كما أشاد بما حققه الصندوق من إنجازات في مجال تمويل المشاريع التنموية، إضافة إلى جهوده في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول النامية.