الإمارات .. إجراءات احترازية في المساجد ومراكز التحفيظ للوقاية من كورونا

المصدر: أبو ظبي - البيان

اتخذت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عدداً من الإجراءات التي تنسجم مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية وشكلت فرق عمل في جميع فروعها على مستوى الدولة لمتابعة ضمان البيئة الصحية الآمنة في المساجد والمرافق التابعة لها، وكذلك مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وكافة مبانيها ، حيث بدأت الهيئة بتعقيم المساجد على مستوى الدولة بشكل كامل لجميع محتوياتها ومرافقها بما فيها الفرش والأرفف والكتب وسيتم وضع أجهزة التعقيم على أبواب المساجد.

كما تعمل الهيئة على استبدال فرش بعض المساجد في أماكن الازدحام ومساجد الطرقات بفرش جديد سهل التعقيم والتنظيف مشيرة أن ذلك يتم بالتنسيق والتواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ، وقد نظمت الهيئة محاضرات وورش عمل تثقيفية للأئمة بشأن أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا وتوعية المجتمع بما يجب القيام به تماشيا مع ما يصدر من الجهات الصحية المختصة.

ووجهت الهيئة بزيادة الإنتاجية في المنصة الذكية التي تتيح للجمهور التواصل عن بعد مع محفظي القرآن الكريم في فصول افتراضية من خلال الأجهزة الذكية وأجهزة الحاسوب لديهم، وكثفت التوعية على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها وعبر منظومة الوعظ الذكي ومنصاتها التفاعلية التي يرتادها الجمهور.

كما عممت الهيئة على جميع الأئمة والخطباء للمساهمة في تهيئة البيئة الصحية للمساجد والتخفيف على المصلين والايجاز في خطب الجمعة .

وأشارت الهيئة الي ان تلك الاجراءات استكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة جاءت لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين والزائرين على أرضها من خلال وضع إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول وانتشار فيروس كوفيد – 19 (كورونا) المستجد، وتماشيا مع نصوص الفتوى الشرعية الصادرة عن مجلس الإمارات للإفتاء بشأن التعامل مع مثل هذه الأمراض المهددة لسلامة المجتمعات.