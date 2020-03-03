"صحة أبوظبي" تعلن عن تعليق ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج

المصدر: وام

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي - الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة - عن تعليق ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج بشكل مؤقت وذلك في إطار حرصها على وضع صحة وسلامة المرضى على رأس قائمة الأولويات وضمان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شأنها مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والحد من معدلات انتشاره.

وأوضحت الدائرة بأنها ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بما في ذلك شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وذلك لضمان حصول المرضى على الخدمات الصحية المناسبة بحسب حالتهم الصحية وذلك إلى حين الشروع بابتعاث المرضى للعلاج في الخارج من جديد.

وقالت هند الزعابي مدير دائرة العلاج بالخارج بالإنابة في دائرة الصحة أبوظبي :"في الوقت الذي دخل فيه فيروس كورونا المستجد مرحلة حاسمة وفق ما أكدته منظمة الصحة العالمية بات من اللازم مواصلة العمل الدؤوب لمواجهة الفيروس والحد من معدلات انتشاره تماشياً مع الجهود المحلية والدولية في هذا الشأن من خلال التشديد على الإجراءات الوقائية التي تعد ركيزة أساسية لضمان صحة المجتمع وتعزيز سبل الوقاية من الفيروس".

ودعت دائرة الصحة أبوظبي الجمهور إلى التواصل معها عبر مركز اتصال استجابة 8001717 في حال كان هناك أي استفسار بخصوص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وكذلك الاتصال على 024175555 فيما يتعلق بخدمات العلاج في الخارج.

الجدير بالذكر أن الدائرة تعمل على مدار الساعة من خلال مركز العمليات بمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى المبتعثين للعلاج في الخارج والتواصل معهم بشكل مستمر.