«صحة دبي» تقدم نصائح لموظفي الصفوف الأمامية للوقاية من «كورونا»

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

قدمت هيئة الصحة في دبي نصائح مهمة لموظفي الجهات الحكومية والشركات الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور للوقاية من فيروس (كورونا).

وقالت الدكتور هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في الهيئة: يجب محاولة الإبقاء على مسافة متر واحد على الأقل بين الموظف والعميل إذا أمكن (أو من أي شخص قد تظهر عليه آثار الإصابة) مع الحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون مدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوافر الصابون والماء، وممارسة قواعد وآداب السعال والعطس الصحيحة المتمثلة في تغطية الفم والأنف بمنديل والتخلص منها فوراً أو بكوع اليد.

وتابعت العوضي: لا توجد ضرورة لاستعمال أقنعة التنفس لأنها غير مجدية للوقاية من الإصابة بمرض كورونا، والاكتفاء بارتداء الكمامات فقط في حال وجود أعراض الإنفلونزا وذلك لوقاية الآخرين من الإصابة.

وأضافت: على الرغم من أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء ولكن من الجيد التأكد من توفير التهوية المناسبة والمستمرة في مكان العمل/السيارة (عمل التكييف المتواصل وتجديد الهواء بفتح النوافذ والأبواب من حين لآخر) حيث إن التهوية الجيدة تساهم في القضاء على العديد من الميكروبات والفيروسات.

وشددت الدكتورة هند العوضي على ضرورة مراعاة التنظيف والتعقيم الروتيني والمستمر لجميع الأسطح ومقابض الأبواب التي يتم لمسها بشكل متكرر سواء من قبل الموظف أو العميل والاطلاع على المواد التثقيفية حول كيفية الوقاية من انتشار المرض والعمل بها.

وقالت: في حال الاجتماعات يستحسن تجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص الذين يعانون أعراض الحمى أو السعال أو ضيق التنفس.

وأفادت بأنه من المهم مراجعة أقرب مركز صحي والبقاء في المنزل عند الإصابة بأي من أعراض الإنفلونزا.