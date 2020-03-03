إلحاق طلاب الثانوية الحاصلين على 90% بالدورة التأسيسية للخدمة الوطنية

المصدر: البيان الإلكتروني

تأكيداً على دور برنامج الخدمة الوطنية في إعداد الشباب وإكسابهم مهارات جديدة وغرس السلوكيات الايجابية وتعزيز القيم الوطنية في نفوسهم.

تقرر إبتداءً مع نهاية العام الدراسي 2019-2020، إلحاق طلاب الثانوية العامة الحاصلين على نسبة 90% فأعلى بالدورة التأسيسية للخدمة الوطنية لمدة (4) أشهر، وبعد الانتهاء من الدورة سيتم تقييمهم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال اخضاعهم لإمتحان Emsat .

وسيسمح للناجحين فقط، بإكمال دراستهم الجامعية بعد الانتهاء من التدريب الأساسي، على أن يستكملوا ما تبقى من المدة المقرر عليهم قانوناً بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية وتشمل التدريب التخصصي والخدمة الفعلية.