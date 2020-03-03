محمد بن زايد ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة اليوم ــ خلال اتصال هاتفي ــ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة .. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

و أعرب سموه - خلال الاتصال - عن تضامن دولة الإمارات مع جمهورية إيطاليا الصديقة في مواجهة انتشار " فيروس كورونا ".. مؤكدا استعداد الدولة للتعاون و تقديم مختلف أشكال الدعم لها والإسهام في جهود منع انتشار الفيروس ومكافحته.

و قد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من رئيس الوزراء الإيطالي على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية لاحتواء تفشي الفيروس ومكافحته .. وأعرب عن ثقته بقدرتها على مواجهة تحدي انتشار " فيروس كورونا " و نجاحها في اتخاذ التدابير اللازمة كافة والإجراءات التي تدعم جهود المجتمع الدولي في سرعة القضاء عليه.

و قدم سموه صادق تعازيه ومواساته إلى رئيس الوزراء والشعب الإيطالي الصديق في ضحايا " فيروس كورونا " .. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره و تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر تضامن طيبة تجاه بلاده والشعب الإيطالي خلال هذا الظرف و التحدي الذي يواجهه .. مؤكدا اعتزازه بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع إيطاليا و دولة الإمارات.