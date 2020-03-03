خالد بن محمد بن زايد يطلع على سير العمل في مركز أبوظبي لإدارة الطوارئ والأزمات

المصدر: البيان الإلكتروني

اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، يرافقه أعضاء اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على سير العمل في مركز أبوظبي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

واستمع سموه إلى شرح حول الإمكانات التي يتمتع بها "مركز العمليات" والتي تمكنه من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية، والقدرات المتطورة من ناحية الأنظمة والتقنيات المستخدمة والعنصر البشري المؤهل، بما يعزز القدرة على تقييم وإدارة المخاطر من خلال تحليل البيانات الدقيقة بالتنسيق الكامل والمستمر مع الجهات المعنية.

وتابع سموه الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها فرق العمل وفق استراتيجية علمية واحترافية في نطاق اختصاصها لضمان أعلى مستويات السيطرة للحد من انتشار فيروس كوفيد -19، وآليات التنسيق مع الجهات المعنية لضمان كفاءة العمليات والإجراءات المتخذة للحفاظ على سلامة المجتمع، مثمناً سموه الجهود المبذولة على مدار الساعة من قبل فريق العمل، في إطار حرص حكومة أبوظبي على ضمان أعلى مستويات الطمأنينة والاستقرار المجتمعي.

وأعرب سموه عن ثقته بمستوى الجاهزية والاحترافية التي يتمتع بها المركز، والاستعدادات لمواجهة أي طارئ من خلال مواكبة أحدث الأنظمة والممارسات والمعايير العالمية.

خالد بن محمد بن زايد خلال اطلاعه على سير العمل في مركز العمليات بمركز أبوظبي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، برفقة أعضاء اللجنة التنفيذية لإمارة أبوظبي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/nMOOGVqNTV — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 3, 2020