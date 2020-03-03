الطاير يفتتح الدورة الثالثة لقمة الأعمال الإماراتية الفرنسية

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، فعاليات قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية في دورتها الثالثة تحت عنوان "مستقبل التنقل والابتكار"، التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مجلس الأعمال الفرنسي في دبي، وذلك بحضور سعادة لودوفيك بوي، السفير الفرنسي لدى الدولة، وراجا رابيا القنصل الفرنسي في دبي، وسعادة جيفروي بونيتل رئيس مجلس الأعمال الفرنسي في دبي، وبمشاركة 45 جهة تمثل القطاعين الحكومي والخاص الفرنسيين من داخل الدولة وجمهورية فرنسا.

وأكد معالي مطر الطاير نجاح قمة الأعمال الإماراتية الفرنسية، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الهيئة ومجلس الأعمال الفرنسي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مدينة ليون لتعزيز التعاون بين الجانبين في نقل المعرفة وتبادل الخبرات الفرنسية وأفضل الممارسات العالمية في قطاع النقل والبنية التحتية، إلى جانب ترسيخ العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين في مختلف المجالات، حيث يقدر حجم المشاريع التي نفذتها الشركات الفرنسية للهيئة بنحو 14 مليار درهم، أهمها مشروع ترام دبي، ومركز التحكم الموحد، ومشروع مسار (2020) لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي لموقع معرض إكسبو 2020، الذي ينفذه حالياً تحالف «إكسبولينك» بقيادة شركة ألستوم.

23 مليار

وقال الطاير: انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بيئة استثمار مشجعة للقطاع الخاص للمشاركة في المشاريع التنموية التي تُنفذ في إمارة دبي، طورت هيئة الطرق والمواصلات استراتيجية متكاملة للاستثمار، تتضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تعتزم الهيئة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الاستدامة المالية للهيئة، وفتح آفاق الاستثمار والنمو والتنمية، وتقدر قيمة المشاريع الحالية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص بـ 14 مليار درهم، ولدى الهيئة خطط مستقبلية لتنفيذ مشاريع تزيد قيمتها على 23 مليار درهم حتى 2025، ومن أهم المشاريع المطروحة للاستثمار أمام القطاع الخاص مشروع "اتحاد 71" وهو مشروع للتطوير متعدد الأغراض يجمع بين محلات التجزئة والوحدات التجارية والسكنية في محطة الاتحاد للمترو، ومشروع "ساحة ديرة" التي تقع على مساحة 35 ألف متر مربع، وهي عبارة عن مساحات عامة حضرية لتواصل وإسعاد العائلات وسكان المناطق المحيطة ومحبي المشي في الهواء الطلق، وكذلك مشروع "مظلات الحافلات".

التنقل والابتكار

من جانبه، قال السفير الفرنسي سعادة لودفيك بوي: إن قمة الأعمال الإماراتية الفرنسية حول مستقبل التنقل والابتكار، تعد مثالاً رائعاً على قوة الشراكة القائمة بين هيئة الطرق والمواصلات ومجلس الأعمال الفرنسي بدبي، وفرصة جيدة لتعزيز التعاون والحوار حول التنقل الذي يعد أحد محاور معرض إكسبو 2020، مؤكداً أن الخبرات الفرنسية في مجال التنقل الحضري التي تتراوح بين المترو والقطارات الخفيفة، وكذلك هندسة النقل، وحلول الميل الأول والأخير، تحظى بالاعتراف والتقدير في جميع أنحاء العالم.

وقال لورانس باتل، الرئيس التنفيذي لشركة أر ايه تي بي ديف: "نشعر بالفخر والاعتزاز بصفتنا كشريك دائم لقمة الأعمال الإماراتية الفرنسية التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات ومجلس الأعمال الفرنسي بدبي والإمارات الشمالية، ويسعدنا في أر ايه تي بي ديف أن نعبّر عن قناعتنا التامة بالرؤية الفريدة للهيئة وطموحاتها الهادفة دوماً لتحقيق الإبداع وتشكيل مستقبل التنقل من خلال مواصلات عامة آمنة وسهلة للجميع بما يدعم تطور هذه المدينة المذهلة ونوعية حياة سكانها، وننظر إلى هذا الحدث كفرصة سانحة لتبادل الأفكار والاستفادة من مثل هذه البيئة الملهمة."

وأوضح سعادة جيفروي بونيتل رئيس مجلس الأعمال الفرنسي في دبي أن قطاع النقل يعد عنصراً مميزاً ومحورياً في تعزيز جاذبية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وأن الدولتين ستعززان جهودهما لتنفيذ هذه المشاريع من خلال اتباع الأساليب والحلول المبتكرة.

وقال: لدينا اليوم قوة دفع فريدة من نوعها لتعزيز الروابط التجارية بين هيئة الطرق والمواصلات ومجتمع الأعمال الفرنسي، وفتح الآفاق الممكنة للتعاون، وخلق شراكة مثالية لدفع مسيرة الابتكار والازدهار في البلدين.

جلسات القمة

ناقشت قمة الأعمال الإماراتية الفرنسية عددا من المواضيع التي تسلط الضوء على المشاريع والمبادرات المتعلقة بحلول الميل الأول والأخير لتحسين تنقل الركاب، والتنقل المستدام والصديق للبيئة، الذي يهدف إلى توفير وسائل نقل تستخدم الطاقة النظيفة، وإدارة وتحليل البيانات، بهدف توظيف تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في المشاريع والمبادرات المستقبلية، كما تناقش القمة موضوع التعاملات الرقمية أو ما يعرف بــ (البلوك تشين).