محمد بن راشد يقر قائمة الأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100٪

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اجتماعا لمجلس الوزراء أقر خلاله القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100٪، تضم 120 نشاطاً اقتصاديا في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر، إن دولة الامارات تستحوذ على 40٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المنطقة وسنرفع هذه النسبة.

وذكر سموه أن "قائمة الأنشطة الاقتصادية المفتوحة للتملك الأجنبي ستراعي الجميع.. وتوجيهاتنا هي خلق أفضل بيئة أعمال للمستثمر الوطني والاستثمارات الأجنبية ... عجلة الاستثمار تتحرك بهذين الجناحين".

كما اعتمد سموه اليوم أنظمة الفحص الطبي الشامل لكافة الأطفال حديثي الولادة بالدولة بهدف الرصد المبكر لأي أمراض قد تؤثر على مستقبلهم الصحي، إذ سيتم فحص جميع الأطفال حديثي للولادة في الدولة ووضع آليات فعالة للتصدي والسيطرة على أي تحديات صحية تواجههم.

واعتمد سموه إنشاء سفارة للدولة في الكونغو وقنصلية جديدة في كيب تاون بجنوب أفريقيا واتفاقيات تعاون واستثمار مع البرازيل وإندونيسيا ودول أفريقية.

وقال سموه إن "مكانة الإمارات وعلاقاتنا كشريك رئيسي في المنطقة لأكبر اقتصادات العالم تتعزز مع إضافة دول جديدة كل يوم لمنظومة تعاوننا الاقتصادي العالمي".