النسخة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء تستقبل أكثر من 3 آلاف متقدما

المصدر: دبي-أحمد يحيى

حظي برنامج الإمارات لرواد الفضاء في نسخته الثانية إقبالاً لافتا من المتقدمين للبرنامج حيث بلغت نسبة الفتيات المتقدمات 33%، ومتوسط عمر المتقدمين 28 عاما، أكبرهم 60 عاما، وأصغرهم 17 عاما من أبوظبي ودبي والشارقة، وأكثر التخصصات للمشاركين حتى الآن هما تخصصا الهندسة والطيران بنسبة بلغت 31%.

وسوف يتم إغلاق التقدم للنسخة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء في مارس المقبل، وهناك إمكانية لتمديد التقديم للأول إلى مايو المقبل، أما موعد الفحوصات الطبية وبدء الاختبارات الجماعية ستكون في بداية يوليو، وبدء إجراء المقابلات الشخصية لأفضل 100 متقدم في سبتمبر.

كما يشارك رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي في لجنة الاختبارات النهائية في نوفمبر المقبل كاستشاريين متخصصين.

أما الحدث المرتقب وهو الإعلان عن اختيار 2 من رواد الفضاء الإماراتيين سيكون في يناير 2021 ليصبح لدى الإمارات 4 رواد فضاء جاهزون للمهمة المقبلة.