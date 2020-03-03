عبيد الطاير: الإمارات تدرس تقليص ودمج بعض الخدمات الحكومية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

كشف معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للضرائب، عن أن الهيئة تعكف على دراسة تقليص ودمج بعض الخدمات الحكومية، وذلك ضمن جهودها في خلق بيئة اقتصادية تتمشي مع رؤية الدولة للخمسين عاما القبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة السادسة للمجلس الوطني الاتحادي من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، غي مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

وأكد الطاير أن دولة الإمارات تشهد حاليا زيادة في الفرص الاستثمارية، الأمر الذي انعكس على زيادة عدد الشركات المسجلة في النظام الضريبي إلى 312 ألف شركة.

من جهة أخرى كشف الطاير عن أن وزارة المالية انتهت خلال شهر يناير الماضي من وضع مسودة قانون اتحادي خاص بالتأمين الصحي، والمتوقع عرضة خلال الشهور الثلاث المقبلة على اللجنة الفنية للتشريعات، تمهيدا لإصدارة خلال العام الجاري وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأكد أنه وفور إقرار المشروع من مجلس الوزراء، فإن وزارة المالية، ستشرع في الحصول على الاعتمادات الإضافية لتغطية تكاليف المشروع.

ويناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الحالية ثلاثة مشروعات قوانين بشأن: تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات.