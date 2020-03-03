محمد البواردي يبحث التعاون العسكري مع غانا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مقر الوزارة بأبوظبي أمس، وبحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، دومينيك نيتيول وزير الدفاع بجمهورية غانا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غانا في المجالات المختلفة وسبل وآليات دعمها وتنميتها ودفعها إلى الأمام، وخاصة الدفاعية والعسكرية. كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حولها.

.. ويبحث التعاون مع اليابان

تلقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع أمس اتصالاً هاتفياً من تارو كونو وزير الدفاع الياباني جرى خلاله بحث علاقات التعاون الدفاعي بين دولة الإمارات واليابان، وسبل تعزيزها. كما استعرض الجانبان - خلال الاتصال الهاتفي - وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية

والدولية ذات الاهتمام المشترك.